CARACAS. – Soddisfazione doppia per il nostro apprezzato collaboratore dall’Italia Emilio Buttaro. Il collega infatti riceverà un prestigioso premio nella sua terra, la Calabria. Emilio vive e lavora da anni in Emilia-Romagna ma ha mantenuto sempre stretti i legami con la sua regione. Venerdì 23 agosto ad Aprigliano, un suggestivo paese in provincia di Cosenza, il nostro collaboratore riceverà il Premio “Stelle di Calabria” riservato alle eccellenze calabresi. L’evento giunto alla quinta edizione “diventa una vetrina che espone le preziosità calabresi” come ha spiegato l’ideatore dell’iniziativa Sergio Morelli.

Soddisfazione anche per il nostro giornale considerato che nella motivazione si legge tra l’altro “Con stile, passione e perseveranza ha saputo portare un po’ di Italia a numerosi connazionali che vivono sparsi per il mondo”.

In effetti il collega Emilio da lungo tempo collaboratore di importanti testate italiane fornisce da alcuni anni al nostro giornale puntuali e attese corrispondenze anche in video dall’Italia, in particolar modo per spettacolo e sport curando anche la rubrica “Da porta a porta”.

Durante la serata del 23 agosto saranno premiate anche altre eccellenze calabresi ed assegnati numerosi menzioni speciali a personaggi che si sono distinti per la loro attività.

L’evento è patrocinato dal Comune di Aprigliano ed il neosindaco del suggestivo paese del cosentino Alessandro Porco ha subito mostrato una certa sensibilità all’iniziativa insieme a tutta l’Amministrazione Comunale.

Complimenti vivissimi dunque al nostro Emilio Buttaro da parte di tutta la redazione de “La Voce d’Italia”.