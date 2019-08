(ANSA) – MILANO, 22 AGO – Quando la ragazza che aveva conosciuto sui social network non si è voluta appartare in una zona isolata con lui, l’ha scaraventata fuori dall’auto ed è scappato con la Panda della giovane. Per questo un 23enne nato a Suzzara, nel mantovano, ma residente a Reggiolo (Reggio Emilia) è stato denunciato dai carabinieri di Cremona per rapina. Il tutto è avvenuto la sera dello scorso 11 agosto in piazza Carlo Alberto dalla Chiesa a Castelverde, nel cremonese. La ragazza di 23 anni aveva fissato un appuntamento con il suo coetaneo (che online si era servito di un profilo falso). Sono saliti sulla Panda della ragazza e quando lei si è rifiutata di andare in una zona isolata l’ha buttata giù dalla macchina ed è scappato. La Panda è stata trovata abbandonata a qualche centinaio di metri di distanza, in via Matteotti, dove il ragazzo aveva lasciato la sua auto. Grazie alle immagini delle telecamere, i Carabinieri sono risaliti all’identità del rapinatore.(ANSA).