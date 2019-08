(ANSA) – UDINE, 22 AGO – L’esterno svedese Ken Sema, 25 anni, giocatore della Nazionale svedese, è il nuovo rinforzo per la fascia scelto da Udinese Calcio. Arriva in prestito dal Watford fino al 30 giugno 2020. Lo ha annunciato Udinese calcio oggi con una nota. “Sema è un esterno sinistro agile e veloce con una notevole tecnica individuale che può ricoprire bene tutti i ruoli sulla fascia sinistra – spiega il responsabile dell’area tecnica Pierpaolo Marino – ed è un giocatore che con la sua duttilità darà a mister Tudor molta possibilità di scelta”. Nato in Svezia da genitori congolesi, Sema ha iniziato a giocare a calcio nel club della sua città, Norrkopping, facendo poi l’esordio nella massima serie svedese con l’Ostersunds. Sema ha già collezionato anche 6 presenze con la nazionale maggiore svedese.