(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 22 AGO – Battuto in casa dal Palmeiras (0-1) del grande ex ‘Felipao’ Scolari nell’andata dei quarti della Libertadores, il Gremio fa il punto della situazione. I ‘tricolor’ di Porto Alegre puntavano molto sulla competizione continentale e l’eliminazione sarebbe dura da assorbire. Intanto tengono banco il mercato e la querelle che oppone il tecnico Renato Portaluppi a Luan, Pallone d’Oro sudamericano 2017. Il giocatore ha litigato con l’allenatore che, per ritorsione, lo lascia fuori squadra. Il Gremio ha rifiutato l’offerta di 8 milioni di euro fatta dal Porto ma è disponibile alla cessione: Luan ha un contratto in scadenza a fine anno 2020, data dopo la quale il club gaùcho non potrà più monetizzare. Si è fatta avanti con decisione, fanno sapere da Porto Alegre, l’Atalanta i cui emissari hanno seguito alcune partite del Gremio per osservare dal vivo il numero 7. Ora si tratta di capire quale sia la valutazione data al giocatore. Ma il trasferimento di Luan a Bergamo viene dato per possibile, se non probabile.