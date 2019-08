(ANSA) – NUORO, 22 AGO – Una ragazza è stata salvata mentre stava per annegare nella marina di Sarrala, in Ogliastra. La giovane, che forse ha avuto un malore, è stata subito soccorsa del 118: sul posto sono arrivate due ambulanze e l’elisoccorso del servizio regionale che ha trasportato la giovane all’ospedale Brotzu di Cagliari. La ragazza ha inalato molta acqua, ma ancora non si conoscono le sue sue esatte condizioni.