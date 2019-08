CARACAS – La Unión Europea creó un nuevo sistema de entrada para los turistas que quieran viajar a países de este continente el cual se denomina Sistema de Información y Autorización de Viajes (ETIAS).

Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen. Los trámites legales para aprobar ETIAS empezaron en el 2016 y está previsto que el sistema esté listo en el 2021.

Este sistema está dirigido a los ciudadanos de países que actualmente están exentos de visa para visitar el Espacio Schengen, compuesto por 26 países como por ejemplo: Francia, Italia, España, Alemania, Bélgica, Holanda, Grecia, Dinamarca, Suiza; solo por nombrar algunos.

El espacio Schengen es el área que comprende a 26 países europeos que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes, también conocidas como fronteras internas.

La Comisión Europea aprobó este control para los viajeros debido a los “problemas en torno al terrorismo y la crisis migratoria”. Según indicaron portavoces de la organización; anunciaron que el objetivo primordial tiene como premisa mejorar la seguridad interior. Prevenir la inmigración ilegal, proteger la salud pública y reducir los retrasos en las fronteras. Gracias a la identificación de las personas que puedan representar un riesgo en uno de estos ámbitos antes de su llegada a las fronteras exteriores”.

Los países de Latinoamérica que deben solicitar este permiso son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Guatemala, Paraguay, Honduras, Perú, México, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y República Dominicana.

La introducción de ETIAS no cambiará el tránsito libre, pero si será un requisito obligatorio de entrada a Europa. No obstante, el Reino Unido hasta ahora sigue formando parte de la UE, pero no del espacio Schengen. Tiene sus propias reglas de visado para visitantes extranjeros, mismas que deberás revisar si planeas visitar este país.

Existen 60 países que necesitan solicitar el permiso de viaje ETIAS para poder visitar la Zona Schengen. Este tipo de autorización, está diseñado para viajes de estancia corta de hasta 90 días. Aquellas personas que deseen viajar a Europa por motivos de turismo o negocios tendrán que tener un permiso ETIAS aprobado.

Para obtener una autorización ETIAS el viajero debe hacer su solicitud en línea y poseer un pasaporte válido, una dirección de correo electrónico y una tarjeta de débito o crédito y rellenar el formulario.

Después de haber completado todos los campos correspondientes, el solicitante tendrá que responder una serie de preguntas de seguridad y sobre salud.

Dado el caso de que el ETIAS le sea negado a un solicitante, podrá presentar una apelación. Si no hay un motivo grave de rechazo, el solicitante puede volver a presentar nuevamente una solicitud.