CARACAS – Finita la lunga attesa, al via oggi a Lima i Giochi Parapanamericani. I giochi dedicati agli atleti disabili giungono alla sesta edizione e rappresentano il momento di massima sublimazione dello spirito olimpico. Nella capitale peruviana in gara ci saranno circa 2000 sportivi, con diverse disabilità, procedenti da 33 paesi tra cui il Venezuela. Molti di questi campioni andranno a caccia di uno dei biglietti in palio per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

I giochi, che prenderanno il via oggi, si estenderanno fino al primo settembre. In questa edizione, le discipline sportive saranno 17, il numero é diminuito rispetto a quelli disputati a Toronto quattro anni fa, dove erano 39.

Atletica, badminton, ciclismo (strada e pista), nuoto, calcio a 5, calcio a 7, goalball, judo, pallacanestro in carrozzina, rugby in carrozina, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennis tavolo e tiro sportivo sono le discipline che assegneranno i pass per Tokyo 2020.

Il Venezuela si presenterà nei Giochi Parapanamericani con una delegazione di 85 sportivi, dove spiccano i nomi degli italo-venezuelani: Luis Loreto (atletica), Marcel Milano (ciclismo), Guillermo Delfino (tennis in carrozzina) e Carlos Fasanaro (tennis tavolo). La portabandiera della spedizione creola sarà la nuotatrice Belkis Mota.

Nell’atletica la terra di Bolívar sará rappresentata da 30 sportivi: Lisbeli Vera, Eliana Artiles, Yescarli Medina, Norkelys González, Yomaira Cohen, Greilyz Villarroel, Sol Rojas, Omar Monterola, Luis Felipe Rodríguez, Edward Varela, Abraham Ortega, Keneddy Mendoza, Reinaldo Naranjo, Rafael Uribe, Lo Andrys González, Ronny Valdés, Aníbal Bello, Enferdon Santos, Luis Paiva, Renny Pacheco, Samuel Colmenares, Yadira Soturno, Franyely Vargas, Linda Pérez, Andreli Manzanillo, Edinson Pirela, Henry Veliz, Roger Rodríguez e Wendy Mejías.

Nel badminton: Kleiber Mijares, Wuilnims Franco e Anthony Alvarado. Mentre nel ciclismo ci saranno: Víctor Garrido, Richard Espinoza e Cirio Molina.

I convocati della squadra di calcio a 7 sono: Luis Felipe Quintana, Cristian Moreno, Enderson Álvarez, Saúl Torres, Francisco Pérez, Gabriel Bravo, Marco Cárdenas, Marlon Bello, Peter Alvarado, Ricahrd Mogollón, Stewart Ortiz, Yefferson Pernía, Yonfer Zamora e Wilmer Sánchez.

Nel golbol, il Venezuela avrá in gara: Carlos Linares, Wilmer Zambrano, Fernando Ferrer, Jhonathan Rivas, Juan Cegarra e Omar Barreto.

Negli sport di combattimento, nel judo i saranno sul tatami: Danitza Sanabria, Marcos Blanco, Marcos Falcón, Héctor Espinoza e Wlliam Montero. Mentre nel taekwondo tenterà di portare in alto il vessillo del Venezuela Orlando Figueroa.

In vasca si tufferanno: Belkys Mota, Viviana Moraes, Génesis Leal, José Montilla, Gabriel Campero, Ericsson Bermúdez, Jose Lucena e Uriel Machado.

Nel sollevamento pesi: Clara Fuentes, Oriana Terán, Wiunawis Hernández, Estelia Ospina, Luis Díaz, Carlos Betancourt, Jackson Blanco e Robert Yrigoyen.

Nel tennis tavolo mostreranno le loro abilità: Ana Carrillo, Yoleidy Fernández, Evelyn García, Cindy Sosa, Luis Rojas, Gregory Moreno, Roberto Quijada, Noel Sandoval, Jean Giraud e Edgar Díaz. Mentre nel tennis in carrozina ci sará Miguel Godoy. Infine nel tiro sportivo ci saranno: José Agreda ed Humberto Linares.

La meta della spedizione creola é quella di migliorare la prestazione di Giochi Parapanamericai di Toronto 2015 da cui il Venezuela tornò a casa con 47 medaglie: 8 ori, 14 argenti e 25 bronzi.

(di Fioravante De Simone)