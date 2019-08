(ANSA) – ROMA, 22 AGO – E’ ufficiale il forfait di Richard Carapaz, vincitore dell’ultimo Giro d’Italia, alla Vuelta di Spagna. Lo fa sapere il team del ciclista ecuadoregno, la Movistar, con un comunicato in cui spiega che lo stesso Carapaz “ha riportato una seria contusione alla spalla destra e varie ferite dopo la caduta in cui è rimasto coinvolto domenica scorsa nel Profronde van Etten-Leur Criterium, in Olanda”. Anche se l’atleta è stato fin da subito sottoposto alle cure del caso, “l’evoluzione dell’infortunio fa capire che sono necessari ulteriori trattamenti”, e quindi Carapaz sabato non potrà essere al via della grande corsa a tappe spagnola. Il suo posto nella Movistar verrà preso Josè Joaquin Rojas.