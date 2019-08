(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Parma-Juventus, la partita di sabato che, alle ore 18, aprirà ufficialmente il campionato di serie A 2019-2020, sarà arbitrata da Maresca. Lo ha reso noto l’Aia. Massa è stato invece designato per l’altro anticipo Fiorentina-Napoli, mentre per il match serale di domenica all’Olimpico, Roma-Genoa, è stato scelto Calvarese. Rocchi dirigerà invece Sampdoria-Lazio, mentre per Inter-Lecce di lunedì ci sarà La Penna. Queste le altre designazioni: Cagliari-Brescia, Abbattista; Verona-Bologna, Giua; SPAL-Atalanta, Manganiello; Torino-Sassuolo, Mariani; Udinese-Mila, Pasqua.