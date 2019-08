(ANSA) – ROMA, 22 AGO – “Il mio obiettivo è salire sul podio e ottenere punti utili per il Mondiale”. Marc Marquez si avvicina alla gara numero 12 della stagione con la sicurezza di chi ha 58 punti di vantaggio sul più prossimo inseguitore, anche se questo si chiama Andrea Dovizioso e l’ha battuto in volata in Austria. “Se perdere qualche battaglia porta a vincere la guerra va bene così” si rincuora il campione della Honda in conferenza stampa a Silverstone. Tiene banco il nuovo manto stradale steso sulla pista inglese per rimediare ai problemi di drenaggio. Lo scorso anno la pioggia costrinse a cancellare la gara: “Con il nuovo asfalto sarà tutto diverso, dobbiamo capire come vanno le gomme e il livello di aderenza – dice Marquez – A volte ho avuto sfortuna su questa pista, il nuovo asfalto sembra ben fatto e da domani vedremo come va la moto, uno dei nostri problemi qui erano proprio le ondulazioni della pista. Mi aspetto che Dovizioso mi stia addosso fin dalle prove”.