CARACAS – Dopo la tournée in Italia, la Vinotinto dei canestri sarà impegnata nell’Atlas Challenge, torneo di preparazione verso il mondiale cinese. La nazionale allenata dall’argentino Fernando Duró se la vedrà con il Senegal, formazione affrontata pochi giorni fa nel Verona Basketball Cup. In quell’occasione i creoli sono stati battuti per 69 – 54.

“Vogliamo approfittare di questo torneo per trovare la messa a punto idonea in chiave mondiale e che miglior torneo che questo. Qui capiremo bene a che punto siamo” ha dichiarato in conferenza stampa il coach argentino Fernando Duró.

La nazionale venezuelana ha svolto il suo primo allenamento in terra cinese nel Dushu Lake Sports Center. Oltre al Senegal e il Venezuela, a questo torneo parteciperanno Cina, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Grecia, Giordania e Turchia. Nella nazionale euroasiatica spiccano i nomi di Ersan Ilyasova (pivot dei Milwaukee Bucks) e Cedi Osman (guardia tiratrice dei Cleveland Cavaliers), mentre in quella ellenica ci sarà Giannis Antetokounmpo (pivot dei Milwaukee Bucks).

“Siamo felici di essere qua, é fondamentale partecipare in questo tipo di competizioni. Vogliamo vivere queste esperienze e sfruttarle al massimo” – ha dichiarato Heissler Guillent, playmaker della Vinotinto, aggiungendo – “La gara contro il Senegal sarà una sfida interessante. In Italia abbiamo dominato la sfida contro di loro e poi abbiamo perso. Queste saranno le ultime sfide prima della palla a due nel mondiale. Dobbiamo ultimare gli ultimi dettagli e migliorare su tutti gli aspetti”.

Per la Vinotinto dei canestri, quello in Cina sarà il quarto mondiale. In precedenza aveva partecipato alle edizioni Argentina 1990, Indianapolis 2002 e Giappone 2006.

Nell’edizione di quest’anno la nazionale creola se la vedrà con i padroni di casa (31 agosto), Costa d’Avorio (2 settembre) e Polonia (4 settembre).

(di Fioravante De Simone)