TORINO.- Niente panchina per Maurizio Sarri nelle prime due partite del campionato. In cura per la polmonite che l’ha colpito a metà agosto, il tecnico bianconero salterà il debutto stagionale dei bianconeri, sabato prossimo a Parma, e l’avvincente sfida del 31 agosto all’Allianz Stadium contro il suo ex Napoli.

A risolvere il rebus sulla presenza del sessantenne técnico ex Chelsea chiamato alla Juventus da Andrea Agnelli dopo la fine del quinquennio di Massimiliano Allegri è stata, oggi pomeriggio, la società con una nota ufficiale.

Gli accertamenti di oggi hanno evidenziato “un buon decorso clinico” – ha rivelato la Juventus – ma meglio non bruciare le tappe: “per ottenere una completa guarigione dalla polmonite, l’allenatore non siederà in panchina in occasione con il Parma e con il Napoli”.

La decisione “è stata presa per consentire al técnico riprendere al più presto la regolare attività”, ha precisato la Juventus. Se tutto procederà per il meglio, quindi, Sarri potrà finalmente sedersi sulla panchina bianconera dopo la sosta per le gare di qualificazione a Euro2020, alla terza di campionato a Firenze e alla prima partita della fase a gironi della Champions League.

Anche oggi, come nei giorni scorsi, Sarri è stato alla Continassa per coordinare, sia pure lontano dal campo, il lavoro con il suo vice Martusciello e l’intero staff tecnico.

Nella consueta conferenza stampa della vigilia, invece, l’allenatore sarà sostituito, domani mattina all’Allianz Stadium, dal vicepresidente bianconero Pavel Nedved.

Tra i motivi della prima stagionale l’esordio di Rabiot, uno dei colpi del mercato messi a segno da Fabio Paratici: “Non so se giocherò a Parma – dice il centrocampista francese – ma sono pronto. La Juventus è la squadra da battere, ma ogni partita sarà combattuta. Anche a Parma sarà difficile”.