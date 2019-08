CARACAS – Elliot Abrams enviado especial de EEUU para Venezuela, señaló que Washington estaría dispuesto a aceptar que algunos chavistas formaran parte de un eventual gobierno de transición en el país encabezado por Juan Guaidó, manifestando que Diosdado Cabello y Tareck El Aissami no podrían estar en el equipo.

Abrams, en una entrevista con el Nuevo Herald, no quiso revelar detalles sobre los integrantes del chavismo que podrían o no estar conversando con Washington, (reconocido tanto por Donald Trump como por Nicolás Maduro), y reiteró que el gobierno de EEUU respetaría una eventual decisión de Guaidó de conformar un gobierno de transición integrado con dirigentes del gobierno de Maduro.

“Nosotros ciertamente estableceríamos un límite para excluir a quienes están involucrados en el narcotráfico, y hay otros ejemplos alrededor del mundo, donde personas de ese tipo han estado involucrados en un gobierno, y nosotros hemos dicho, no vamos a tener nada que ver con eso. No vamos a hablar con ellos ni tratar con ellos”, explicó Abrams.

Funcionarios sancionados

Tanto Cabello como El Aissami, son objeto de sanciones por parte del Departamento del Tesoro estadounidense y están siendo investigados en el país bajo sospecha de que encabezan el denominado Cartel de los Soles.

“Tareck el Aissami enfrenta cargos en EEUU, y nosotros no vamos a trabajar con alguien así”, ha insistido el diplomático, que ha considerado “difícil ver cómo un gobierno de transición, un gobierno de unidad nacional, puede incluir gente de ese tipo”.

Hasta el momento, los fiscales federales no han anunciado cargos formales contra Cabello, quien ha estado en el centro de investigaciones por más de una década. No obstante, el número dos del chavismo podría tener cargos que simplemente no han sido dados a conocer.

Un gobierno de transición, tampoco incluiría a Maduro, quien tendría que salir del poder antes de que los venezolanos puedan iniciar el proceso de preparar nuevas elecciones libres y transparentes, dijo el diplomático.

Otros funcionarios del régimen de Maduro han sido acusados formalmente por corrupción o narcotráfico por la justicia estadounidense, incluyendo al actual ministro de relaciones Interiores, Nestor Reverol, el ex jefe de Inteligencia, Hugo Carvajal, y el ex Ministro de Electricidad, Luis Motta Domínguez.

Durante la entrevista, Abrams dijo que son muchos los integrantes del régimen que están buscando una salida, pensando que Maduro está destruyendo el proyecto político iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez.

Estas personas ya han comenzado a operar a través de distintos mecanismos para tratar de poner fin a la crisis de Venezuela, reseñando los intentos de negociación entre funcionarios a través de la prensa internacional.