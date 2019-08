CARACAS – Il selezionatore della Vinotinto, Rafael Dudamel con un comunicato stampa ha diramato la lista dei convocati per l’amichevole del prossimo 10 settembre dove sfiderà nello stadio Raymond James di Tampa la Colombia. Nella lista spiccano i nomi degli italo-venezuelani Nahuel Ferraresi e Jefferson Savarino.

Tra i convocati c’é anche il neo acquisto del Brescia, il centrocampista Jhon Chancellor. Ci sono anche alcuni giocatori con un passato nella nostra serie A: Rafael Romo (ex Udinese), Andres Ponce (ex Sampdoria) e Rolf Feltscher (ex Parma),

Per la sfida contro i “cafeteros” ci sarà anche il ritorno in nazionale del difensore del Caracas, Bernardo Añor. Il figlio d’arte, sarà anche l’unico calciatore che milita nella Primera División venezuelana.

Nella lista dei 23 giocatori diramata da Dudamel ci saranno 16 che hanno partecipato nella Coppa America che un paio di mesi fa si é disputata in Brasile.

La gara contro la Colombia servirà come test per i prossimi impegni della Vinotinto: Coppa America 2020 e Qualificazioni per il Mondiale Catar 2022.

Questa la lista completa dei convocati

Portieri: Wuilker Fariñez (Millonarios / Colombia) e Rafael Romo (Apoel / Cipro)

Defensori: Ronald Hernández (Stabaek / Norvegia), Rolf Feltscher (LA Galaxy / Stati Uniti), Wilker Ángel (Grozny / Russia), Jhon Chancellor (Brescia / Italia), Mikel Villanueva (Málaga / Spagna), Nahuel Ferraresi (Porto B / Portogallo), Bernardo Añor (Caracas) e Luis Mago (Palestino / Cile).

Centrocampisti: Júnior Moreno (D.C. United / Stati Uniti), Bernaldo Manzano (Deportes Tolima / Colombia), Yangel Herrera (Granada / Spagna), Renzo Zambrano (Portland Timbers / Stati Uniti), Juan Pablo Añor (Málaga / Spagna), Rómulo Otero (Atlético Mineiro / Brasile), Jhon Murillo (Tondela / Portogallo), Jefferson Savarino (Real Salt Lake / Stati Uniti), Darwin Machís (Granada / Spagna) e Yeferson Soteldo (Santos / Brasile)

Attacanti: Salomón Rondón (Dalian Yifang / Cina), Andrés Ponce (Grozny / Russia) e Jan Hurtado (Boca Juniors / Argentina)

(di Fioravante De Simone)