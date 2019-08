(ANSA) – VIGEVANO (PAVIA), 23 AGO – Un’anziana è morta questa mattina nell’incendio di una palazzina di tre piani a Vigevano (Pavia), all’incrocio fra via Mentana e via Caprera. La donna, che abitava al secondo piano e avrebbe ottantotto anni, non ha avuto scampo. Le fiamme sono divampate intorno alle 9 precedute, secondo alcune testimonianze da un’esplosione. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, che sono comunque ancora al lavoro con tre squadre.(ANSA).