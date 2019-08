(ANSA) – ROMA, 23 AGO – “Abbiamo esterni bravi che, però, segnano poco; in compenso disponiamo di due difensori centrali che vanno in gol. In qualche modo dovremo segnare. Ribery potrà aiutarci, perché è uno dei migliori assist-man in circolazione. Dovremo lavorare in attacco: se uno come Vlahovic sbaglia un gol come contro il Galatasaray, come reagisce la piazza? I gol deve segnarli un centravanti, un 9, non gli esterni”. Così Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, alla vigilia dell’esordio casalingo in campionato contro il Napoli, parlando in conferenza stampa. “L’allenatore – aggiunge – ha delle responsabilità, ma deve fare anche i conti con la realtà. Ci vorranno tempo e pazienza, la società mi ha comunicato di avercene. Io sono sicuro che la squadra renderà al massimo a livello di gioco”.