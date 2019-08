(ANSA) – ROMA, 23 AGO – L’Amazzonia bruciata dagli incendi rappresenta una priorità, “una situazione di grave emergenza” che deve essere discussa al G7. Lo afferma la cancelliera tedesca Angela Merkel rilanciando la proposta del presidente francese Emmanuel Macron che aveva scatenato l’ira del capo di Stato brasiliano Jair Bolsonaro. Gli incendi in Amazzonia sono “terribili e pericolosi non solo per il Brasile e per tutti i Paesi coinvolti ma anche per il mondo intero perché la foresta pluviale è di grande importanza per il sistema globale del clima”, ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. “Non è esagerato definirla il polmone verde del mondo”, ha proseguito il portavoce.