(ANSA) – TORINO, 23 AGO – “Credo stia nascendo un bel campionato: tante squadre si sono rinforzate”. Cresce la concorrenza per la Juventus, secondo Pavel Nedved, a caccia del nono scudetto consecutivo in bianconero: “Squadre come Fiorentina e tante altre sono cresciute – ha spiegato il vicepresidente della Juve -, a parte Inter e Napoli, che lotteranno per lo scudetto. Noi in pole position? Non importa esserlo, conta andare domani a conquistare tre punti a Parma”. Si potrebbe ripetere il duello con l’Inter. “Fa effetto affrontare Conte e Marotta da avversari – osserva Nedved -. Sappiamo quanto sia forte Conte e quanto ha dato alla Juve; lo stesso si può dire per il direttore Marotta. Ora sono due avversari che hanno fatto di tutto per vincere da subito, con grandi investimenti e con la voglia di conquistare lo scudetto”.