(ANSA) – NAPOLI, 23 AGO – Non c’è l’infortunato Arek Milik e non c’è nemmeno l’ultimo acquisto, Hirving Lozano, nella lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la trasferta di domani a Firenze, per la prima giornata di campionato. Milik oggi ha provato ad allenarsi normalmente ma sente ancora fastidio agli adduttori e rimarrà a Castel Volturno per proseguire la sua tabella di recupero. Lozano oggi ha svolto il primo allenamento con i compagni al centro tecnico ma sta organizzando la partenza per l’Olanda dove dovrà sbrigare le ultime pratiche burocratiche e quindi tornerà a Napoli per allenarsi. Non convocato anche Ounas, che sta per essere ceduto. Tutto il resto del gruppo degli azzurri è a disposizione e volerà a Firenze.