CARACAS – Este jueves, varias Organizaciones No Gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, solicitaron que en la 42° sesión de las Naciones Unidas se designe una Comisión de Investigación sobre Venezuela para que aborde las violaciones de los derechos humanos cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad venezolana.

Las ONG’s que lo pidieron son: Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos de laUniversidad Católica Andrés Bello (UCAB), CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y PROVEA

Las instituciones señalaron que “una Comisión de Investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Así podrán obtener justicia y recibir una reparación adecuada”.

También añadieron que contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales.

“Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país,” dijeron las organizaciones.

Asimismo, la directora para las Américas de Amnistía Internacional indicó que tal parece que a la comunidad internacional se le olvidaron las víctimas de violación de derechos humanos

Manifestó que ya es hora que el organismo de derechos humanos de la ONU tome acciones al respecto.

“Mientras tanto, millones de venezolanos huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder”, puntualizó la representante.