(ANSA) – ASSAGO (MILANO), 23 AGO – Parte male la stagione di Nemanja Nedovic. La guardia serba dell’Ax Milano, spesso ai box nella scorsa stagione per noie muscolari, questa mattina è stato sottoposto ad un intervento di pulizia del menisco del ginocchio destro. Nedovic non dovrebbe essere in dubbio per l’esordio in campionato, previsto il 26 settembre a Treviso. Ma oggi è stato anche il giorno della presentazione di Aaron White. L’ala americana, proveniente dallo Zalgiris Kaunas ha voluto spiegare la sua ricetta vincente: ‘Ho sempre giocato con lo stesso tipo di mentalità, andare in campo per vincere e allenarsi duramente. Credo che il basket sia un gioco in cui se lavori duro poi i risultati arrivano. Coach Messina ha scelto tanti giocatori che si completano bene, io porterò le mie caratteristiche, ovvero i tagli a canestro, la velocità, l’energia a rimbalzo. Sono curioso di giocare con Mack e Rodriguez. Sono due playmaker che vedono il gioco e questo dovrebbe aiutarmi. Milano è un passo avanti nella mia carriera’.