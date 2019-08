(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Inizia con il piede giusto il weekend inglese di Aprilia. Aleix Espargaro’ ha sfiorato la top-10 nella classifica combinata delle due sessioni odierne, concludendo al dodicesimo posto a meno di 7 centesimi dalla virtuale Q2 e con buone sensazioni sul nuovo asfalto di Silverstone. Andrea Iannone ha mostrato una buona consistenza nelle prove in ottica gara, con pneumatici di mescola più dura. Il pilota di Vasto ha avuto qualche difficoltà nello sfruttare la copertura morbida nel “time attack” di fine FP2, ma si dichiara soddisfatto del lavoro svolto sulla RS-GP. “Oggi – commenta Aleix Espargarò – è andata piuttosto bene. Ho lavorato con due moto molto diverse a livello di setting ma mi sono trovato a mio agio con entrambe. Abbiamo avuto un problema tecnico in FP2 ma siamo riusciti comunque a fare un buon lavoro. Stare nei 10 qui non sarà semplice, dovremo mettercela tutta. La pista rispetto allo scorso anno è migliorata tantissimo, ci sono pochi circuiti come Silverstone”.