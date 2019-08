(ANSA) – FIRENZE, 23 AGO – “Non ho acquistato la Fiorentina per hobby o business. Sono qui per investire e vincere”. Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in una conferenza stampa che si è tenuta nello stadio Franchi e nel corso della quale sono stati presentati i principal sponsor che vanno sulla maglia della prima squadra. L’obiettivo, ha aggiunto, è costruire “qualcosa di importante. Voglio ringraziare per tutto l’affetto, i tifosi mi hanno ammorbidito”. Domani la Fiorentina debutterà in campionato contro il Napoli. “Ciò che conta – ha proseguito il presidente della Fiorentina – è dare il massimo, crederci sempre. Ancora non ho deciso se andare in curva”.