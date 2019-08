(ANSA) – ROMA, 23 AGO – Si avvia un nuovo fine settimana di esodo estivo sui circa 30mila km di rete stradale e autostradale in gestione Anas. Dal pomeriggio di oggi è previsto bollino rosso fino a domenica 25 agosto, con traffico inteso per il controesodo dei rientri verso le città e per le ultime partenze verso le località turistiche. Anas ricorda che sarà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti nella giornata di sabato 24, dalle 8.00 alle 16.00, e per l’intera giornata di domenica 25 agosto, dalle 7.00 alle 22.00. Anas ha predisposto un piano di gestione dell’esodo estivo sulla propria rete di competenza con circa 1.100 automezzi, 5.236 telecamere fisse, 1.004 pannelli a messaggio variabile e 2.500 addetti. Il monitoraggio h24 della rete e l’assistenza per il pronto intervento verranno gestiti con 200 operatori impegnati tra la Sala situazioni nazionale e le 21 sale operative territoriali, tra cui quella dell’autostrada A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che opera in affiancamento alla Stradale.