(ANSA) – PARMA, 23 AGO – Tutto pronto al Tardini per il debutto in campionato con la Juventus. Stadio tutto esaurito, città blindata, la sfida con i bianconeri è sempre speciale anche se Roberto D’Aversa, tecnico crociato, la vive con lo spirito di sempre. “Anche se arriva la Juve non dobbiamo snaturare il nostro dna, cioè compattezza e voglia di lottare non dimenticando le maggiori qualità del nostro gruppo”. Meglio affrontare la Juve alla prima di campionato? “E’ meglio farlo solo quando ha già vinto lo scudetto o alla vigilia di sfide Champions importanti. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi, possiamo incidere sul nostro futuro al di là dell’avversario”. Le scelte il tecnico le ha già fatte. Il Parma non cambierà rispetto a quello visto sabato in campo con il Venezia in Coppa Italia. “La rosa al completo non l’abbiamo ma questo non è un problema perché siamo abituati a lavorare con chi abbiamo a disposizione – spiega D’Aversa – Domani Kucka partirà dalla panchina e Grassi non è ancora al cento per cento”.