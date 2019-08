CARACAS – Il match clou è quello dello stadio Pueblo Nuevo tra Deportivo Táchira e la capolista Mineros de Guyana. Non di meno conto lo scontro diretto tra la vicecapolista Trujillanos ed il Caracas.

A San Cristóbal, i padroni di casa nelle prime giornate di campionato ha ottenuto due vittorie (2-0 con lo Zulia e 1-0 con l’Estudiantes de Mérida), un pareggio (0-0 con il Caracas) e due sconfitte (3-1 col Trujillanos e 21 con il Monagas). Dal canto suo, il Mineros guida la classifica con 9 punti grazie alle due vittorie ottenute contro il Lala (1-0) e Zamora (3-0) ed i tre pareggi, tutti per 1-1, rispettivamente contro Deportivo La Guaira, Llaneros e Deportivo Lara.

Quello in programma domenica, alle 17:00 nello stadio Pueblo Nuevo, sarà il 43° tra Táchira e Mineros con un bilancio di 18 vittorie per i sureños e 13 per i gialloneri. In 11 occasioni hanno pareggiato.

L’ultima volta che si sono affrontate sul manto erboso del “templo sagrado” é stato il 28 ottobre 2018, quel giorno gli ospiti s’imposero per 1-4 con reti di Camargo, Hurtado e doppietta di Cuero. Il gol della bandiera dei gialloneri fu griffato da José Miguel Reyes.

Il Táchira non batte il Mineros dal 17 aprile 2016: vittoria per 1-0 con un gol di Héctor Pérez.

A Valera, domenica alle 17:00, si sfideranno Trujillanos e Caracas. I “guerreros de la montaña” avevano iniziato la stagione con una scia positiva di tre vittorie contro Deportivo Táchira (3-1), Aragua (0-1) ed Academia Puerto Cabello (2-0), poi hanno perso le ultime due gare disputate: 4-3 con il Metropolitanos e 3-2 con lo Zulia.

Mentre il Caracas ha avuto un inizio un po’ altalenate con il ko (0-3) a tavolino con il Deportivo Lara, poi vittoria 0-1 in casa dello Zamora, pareggio nel clásico con il Táchira, sconfitta con in casa dell’Aragua (1-0) e vittoria 4-1 con l’Academia Puerto Cabello.

Sono 43 i precedenti tra andini e capitolini con l’ago della bilancia che pende dalla parte del Caracas con 25 vittorie contro le 9 del Trujillanos. In nove occasioni hanno pareggiato.

L’ultima volta che i “rojos del Ávila” hanno visitato la città dei sette colli la sfida é finita 1-1.

La sesta giornata inizierà oggi con l’anticipo Aragua-Monagas, in programma alle 16:00 nello stadio Hermanos Ghersi di Maracay.

Il resto del turno di campionato si completerà con Metropolitanos-Zulia (domani alle 11:00 nello stadio Olímpico), Lala Fútbol Club – Portuguesa (domani alle 16:00 stadio Cachamay), Llaneros – Estudiantes de Caracas (domenica alle 15:30 stadio Rafael Calles Pinto di Guanare), Deportivo Lara – Atlético Venezuela (domenica alle 16:00 stadio Metropolitano), Deportivo La Guaira – Carabobo (domenica alle 16:00 stadio Olímpico) e Academia Puerto Cabello – Estudiantes de Mérida (domenica alle 17:00 stadio La Bombonerita).

(di Fioravante De Simone)