ROMA.- L’Italdonne della pallavolo parte con il piede giusto ai Campionati Europei 2019, in corso di svolgimento in Polonia, Turchia, Ungheria e Slovacchia. A Lodz nella pool B, le ragazze di Mazzanti non hanno avuto problemi a superare nettamente il Portogallo 3-0 (25-15, 25-14, 25-13).

Le vice campionesse mondiali, al ritorno in campo dopo la gara che è valsa la qualificazione olimpica contro l’Olanda, si sono dimostrate troppo superiori rispetto alle lusitane, esordienti assolute in una rassegna continentale.

Nei primi scambi l’Italia è apparsa un po’ contratta, ma spazzata via la tensione Malinov e compagne hanno preso in mano il pallino del gioco e non l’hanno più lasciato. Come formazione iniziale il ct Davide Mazzanti ha schierato come formazione iniziale Malinov in palleggio, opposto Egonu, centrali Chirichella e Folie, schiacciatrici Sorokaite e Sylla, libero De Gennaro.

“All’inizio c’è stata un po’ di tensione – ha ammesso il Ct Mazzanti – ma la considero una cosa positiva perché vuol dire che ci teniamo tanto a questa competizione. Pian piano sono venute fuori delle belle giocate e tutta la squadra ha preso ritmo. Mi è piaciuta la qualità che le ragazze sono state capaci di esprimere. Oggi ha giocato Indre come schiacciatrice, ma Lucia sta bene e deve solo ritrovare un po’ di ritmo”.

Mazzanti ha aggiunto: “ Queste prime partite saranno molto importanti perché abbiamo bisogno di giocare, non partecipando al torneo in Turchia abbiamo privilegiato gli allenamenti. Gara dopo gara sarà fondamentale crescere a livello di condizione”.

Miglior marcatrice dell’incontro è stata Paola Egonu con 13 punti, davanti a Indre Sorokaite, autrice di 11 punti. Molto prolifica la coppia di centrali azzurri: 11 punti Folie e 10 Chirichella.

Domani le azzurre osserveranno una giornata di riposo, mentre domenica 25 agosto è in programma la sfida contro l’Ucraina, oggi uscita sconfitta 3-0 (25-10, 25-19, 25-22) dalla sfida contro il Belgio.