FIRENZE.- L’arrivo di Rocco Commisso e Franck Ribery nel giro di poche ore hanno acceso l’entusiasmo intorno alla Fiorentina di Vincenzo Montella che domani sarà chiamata, nella prima gara della stagione, ad affrontare il Napoli di Ancelotti.

Il tecnico viola, nonostante sia alla sua corte solo da ieri, ha deciso di puntare subito sul francese che potrebbe già esordire contro i partenopei a gara in corso.

“I dirigente stanno lavorando benissimo, hanno portato giocatori come Pulgar e Badelj, ma la squadra è ancora in fase di costruzione. Il calendario non ci aiuta, questo però non può essere un alibi. Lavoriamo per dare un’identità alla squadra – ha precisato l’allenatore nella conferenza stampa della vigilia e che, a chi gli ha chiesto di Ribery, ha risposto: “E’ indietro, ma mi ha convinto subito. Ha voglia di essere competitivo e di darci una mano: lo convocherò e spero ci sia la possibilità di farlo giocare”.

Ha riflettuto Montella: “Abbiamo esterni bravi che, però, segnano poco; in compenso disponiamo di due difensori centrali che vanno in gol. In qualche modo dovremo segnare, quindi Ribery potrà aiutarci, perché è uno dei migliori assist-man in circolazione”.

Ed oggi a Firenze è stato il giorno del neo presidente, arrivato per assistere alla prima gara dei suoi. “Ho aperto la cassa, la stanno usando”, ha scherzato Commisso coi giornalisti sull’acquisto di Ribery. Invece sulla permanenza di Federico Chiesa in viola, il nuovo patron gigliato ha rivelato: “Ho promesso ad un bambino dell’ospedale pediatrico Meyer di non far andar via Chiesa, e questa promessa è stata mantenuta”.

Nei trasferimenti di Ribery e Boateng in viola “hanno avuto un ruolo decisivo anche le mogli”, ha detto, sorridendo, il presidente. Sugli abbonati un’altra sfida: “Siamo arrivati a quota 24mila, ma vogliamo arrivare a oltre 25mila”.