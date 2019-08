CARACAS – La Serie A prenderà il via domani con l’Inter ed il Napoli a caccia della Juventus. I neroazzurri si sono rinforzati in questa stagione con gli innesti dell’uruguaiano Diego Godín, del belga Romelu Lukaku ed Antonio Conte sulla panchina. Nella squadra meneghina é ancora tutta da scrivere la telenovela Mauro Icardi.

Dal canto suo, il Napoli ha portato alla corte di Carlo Ancelotti due pezzi da novanta come il messicano Hirving Lozano e l’ex Roma Kostas Manolas. Mentre i bianconeri andranno a caccia del nono scudetto consecutivo, il secondo per Cristiano Ronaldo. Sulla panchina della vecchia signora ci sarà Maurizio Sarri e sono arrivati campioni come il fracese Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Matthijs De Light.

Qui in Venezuela è già iniziato il fantacampionato ed abbiamo chiesto ad alcuni tifosi la loro opinione su come andrà a finire questa stagione 2019-2020.

Iniziando con Antonino Cittadino che ci dice: “Ancora una volta credo che la Juventus parte come favorita. Anche se ho i miei dubbi con Maurizio Sarri, credo che si sono rinforzati bene e dovranno puntare tutto sulla Champions League. Penso che sarà un campionato molto combattuto, le squadre si sono rinforzate bene. L’Inter di Conte sarà una grande incognita, spero che faccia giocare gli italiani e in questo modo aiutare la nazionale. Poi penso che gli acquisti di Ribery da parte della Fiorentina e Balotelli del Brescia aiuteranno a far salire il tasso tecnico della Serie A”

Sandro Villa, ex giocatore del Deportivo Italia, ci spiega: “Penso che il Napoli si é rinforzato bene quest’anno. Dal mio punto di vista la rivelazione della stagione può essere l’Inter. La Juventus sarà sempre forte, ma credo che in questa stagione non vincerà lo scudetto. Penso che la delusione in questa stagione sarà la Roma”.

Domani, alle 12:00 con la sfida Parma-Juventus, prenderà il via la stagione 2019-2020 della serie A, edizione che celebrerà i 90 anni dalla nascita del Campionato a girone unico. Tra i 20 club partecipanti, saranno presenti 12 squadre che almeno una volta hanno vinto lo scudetto.

Dal canto suo, Antonio Cantelmo, tifoso della serie A ed assiduo lettore della Voce, fa il punto: “In questa sessione di calciomercato la Juventus si è rinforzata, da qui al 2 settembre bisognerà stare attenti alle mosse di mercato, in entrata ed in uscita, dei bianconeri. Penso che la cosa più complicata nella Juventus sarà vedere come verrà assimilata dai giocatori questa transizione Allegri-Sarri. L’Inter, etichettata dagli esperti in materia come la rivale diretta della Juve, ha fatto una campagna acquisti coraggiosa con gli arrivi di Lukaku, Barella, Sensi. Ma penso che il vero punto di forza di questa squadra sarà Antonio Conte. Un gradino più in giù vedo il Napoli, Ancelotti voleva alle falde del Vesuvio Mauro Icardi e James Rodriguez, al momento sono arrivati Lozano e Manolas. Poi ci sono tante novità nel seno di squadre come Milan e Roma, forse addirittura troppe. Credo che la rivelazione di questo campionato saranno i rossoneri di Giampaolo, mentre la delusione del campionato saranno i cugini neroazzurri. Spero soprattutto che si viva un campionato emozionante non solo in chiave scudetto, ma anche in chiave salvezza”.

Donata Caputo ci dice la sua cosí: “Spero che sia un campionato emozionante dal fischio d’inizio fino al triplice fischio. Secondo me le tre sorelle, salvo colpi di scena, dovrebbero essere: Juventus, Inter e Napoli. Dietro questo triunvirato vedo Roma, Milan e Lazio. Anche se devo dirti, occhio alla Fiorentina con Ribery.

Tante le novità in panchina in questa stagione della serie A: tornano in Italia Sarri e Conte, cambiano Giampaolo e Di Francesco, c’è l’esordio di Fonseca. Tanti i giovani italiani su cui le squadre puntano: da Sensi a Barella, da Mancini a Zaniolo, da Tonali a Pinamonti, per la gioia della nazionale di Roberto Mancini nella stagione che porta agli Europei. C’è però anche il contro-esodo, con Kean e Cutrone costretti a fare le valigie (scelta economica invece quella di El Shaarawy), mentre tornano in patria Buffon, Balotelli e Bocchetti.

Ilaria Bianco, ci dice la sua sulla stagione che prenderà il via domani: “In pole position vedo la Juve, che penso abbia l’unico grosso problema degli esuberi, la vecchia signora sarà lanciata dal nuovo condottiero Sarri verso l’ennesimo scudetto e la rivincita in Champions League. Alle spalle dei bianconeri vedo il solido ed esperto Napoli di Ancelotti, che cerca il salto definitivo verso il desiderato scudetto. Più staccata l’Inter, anche se é stata letteralmente ‘rasa al suolo’ e rimodellata da Conte. La cosa bella del torneo che inizierà domani é che Juve, Napoli e Inter, saranno guidate da tre dei migliori tecnici al mondo, sembrano competitive anche per la stagione di Champions League. Spero di vedere una finale tutta italiana”.

Mentre Salvatore Casale, ci parla della prossima stagione così: “Penso che la Juve vincerà nuovamente lo scudetto; si é rinforzata in difesa con l’olandese d’oro Delight, anche se venderà Rugani alla Roma rimane una squadra forte in tutti i reparti. Ha un grande allenatore come Sarri e in campo ci sarà il campione Ronaldo. L’Inter ha una bella squadra con Conte in panchina, ci sono stati gli arrivi di Godín e Lukaku. Però non é al livello della Juve. Il Napoli di Carlo Ancelotti rimane una squadra forte. Penso che la rivelazione in questa stagione potrebbe essere l’Atalanta. La Fiorentina con Ribery non credo che passi dalla metà della classifica”.

Infine Filippo Gallo ci dice: “E’ presto per dirlo ma come sempre c’è la Juventus. Non dimentichiamo che vince da otto anni di seguito. Anche le altre si sono rinforzate. Ma nel caso dell’Inter ha perso giocatori importanti come Icardi e Perisic, ci sono molti volti nuovi vedi Lukaku, Barella, Godín e Sensi, quindi è una squadra da vedere. Come anti Juve vedo il Napoli, ha lo stesso impianto di giocatori che sono insieme da molti anni”.

Ora dopo tante amichevoli in giro per il mondo è tempo dei primi responsi. Da domani il pallone inizierà a rotolare in una nuova stagione che si annuncia ricca di suggestioni.

(Di Fioravante De Simone)