CARACAS – Da ieri la fiamma dei Giochi Parapanamericani illumina la città di Lima e la nostra collettività ha gli occhi puntati sulla capitale inca per vedere le prestazioni degli sportivi italo-venezuelani. Uno dei primi in gara é stato Carlos Fasanaro nel tennis tavolo.

“Sono felice per questa nuova esperienza! Posso dirti che questi giochi sono stati ben organizzati e sfideremo i migliori della specialità provenienti da ogni angolo del continente” spiega il campione di origine italiana.

Fasanaro, nato a Caracas il 29 marzo 1960. All’etá di due anni, mentre giocava all’improvviso il suo respiro si blocca e viene trasportato al pronto soccorso dell’Hospital Ortopedico Infantil. Il medico disse ai miei genitori: suo figlio ha la poliomelite! Le speranze di vita erano poche.

“Mentre ero nel reparto di terapia intensiva sono stato dichiarato morto. Poi, quando il medico stava dando la triste notizia ai miei genitori, per miracolo mi sono risvegliato”.

Da quel giorno, Carlos Fasanaro ha dimostrato la sua tenacia nella vita e nello sport. Ha praticato calcio, baseball e tennis tavolo. L’amore per quest’ultimo é nato quando aveva 9 anni, da quel momento in poi non ha smesso d’impugnare la sua racchetta, iniziando a collezionare successi non solo in Venezuela, ma anche in giro per il mondo.

Fasanaro ha iniziato la sua esperienza nei Giochi Parapanamericani nel 2007 a Rio de Janeiro, quella fu la prima edizione di questi giochi dedicati agli atleti disabili che in questo 2019 giungono alla sesta e rappresentano il momento di massima sublimazione dello spirito olimpico. Lo sportivo di origine italiana é quello con maggior esperienza nella spedizione creola.

“Per partecipare a questi Giochi ci siamo allenati durante sette mesi nell’Instituto Nacional de Deportes. Adesso é giunto il momento di dimostrare tutto quello che abbiamo testato in allenamento in questi mesi. La meta é qualificarci per i Giochi Paralimpici che si svolgeranno l’anno prossimo a Tokyo”.

Fuori dal mondo dello sport Carlos Fasarano si é laureato presso l’Universidad Central de Venezuela in “Amministrazione d’impresa” ed é papà di due figli.

(di Fioravante De Simone)