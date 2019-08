(ANSA) – ROMA, 24 AGO – La Fiba World Cup in Cina è dietro l’angolo. Tra una settimana l’Italia farà il proprio ritorno, dopo 13 anni, ad un Mondiale. L’esordio nel gruppo D di Foshan contro le Filippine sarà già decisivo per il cammino degli Azzurri, che hanno come obiettivo primario superare il primo turno finendo tra le prime due del raggruppamento e conquistando il diritto di giocare almeno il torneo preolimpico della prossima estate. Da registrare poi il ritorno in campo di Gigi Datome e di Danilo Gallinari, ieri nella partita persa solo nel finale con la Serbia. “Sono molto felice di essere tornato in campo. La strada è stata lunga e – afferma Datome – ringrazio il nostro preparatore fisico Matteo Panichi e tutto lo staff medico sanitario. Spero che le condizioni migliorino ancora per poter essere sempre più utile alla squadra”. Da parte sua Gallinari assicura di sentirsi bene: “Era un po’ che non scendevo in campo e mi mancava la partita. Ho avuto buone sensazioni sia a livello personale sia a livello di squadra”