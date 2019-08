(ANSA) – UDINE, 24 AGO – “È meglio incontrare il Milan adesso piuttosto che tra 10 giornate”. Lo ha detto il tecnico dell’Udinese Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga di domani contro i rossoneri, alla prima di campionato. “Domani si ricomincia sul serio. Finalmente, non vediamo l’ora che ricominci il campionato. Abbiamo subito una bella partita contro una squadra di altissimo livello che ha fatto la storia del calcio. Dobbiamo affrontare tutti gli avversari, prima o poi. È bello cominciare in casa – ha aggiunto, rispondendo a chi gli ha chiesto se sia un bene o un male trovare proprio il Milan all’esordio – Secondo me è meglio affrontarli ora perché Giampaolo è bravissimo a trasmettere la propria idea di calcio e più il tempo passa meglio la trasmette. Poi hanno dei giocatori ancora da inserire. Poteva andarci peggio”.