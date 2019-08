(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Mi auguro non esista l’ipotesi del doppio forno”. Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, parlando della trattativa con il M5S per il governo e riferendosi alla possibilità che i Cinque Stelle possano portare avanti una trattativa anche con la Lega. “Noi crediamo che sia importante aprire con tutte le nostre forze una nuova fase politica – ha spiegato – è necessario dar vita a un governo di svolta, per il lavoro, per la crescita, che affronti la situazione politica con un nuovo modello per aprire una nuova stagione. Per questo abbiamo chiesto un governo in discontinuità con quello che ci ha visto tra gli oppositori”.