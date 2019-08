(ANSA) – CASTELVECCHIO PASCOLI (LUCCA), 24 AGO – “Lasciate lavorare chi deve lavorare”. E’ l’unica frase sulla trattativa Pd-M5S concessa da Matteo Renzi ai giornalisti al termine della scuola di politica in Garfagnana. Il senatore ha pranzato con alcuni esponenti del Pd a lui molto vicini, tra cui Ettore Rosato, Teresa Bellanova e Luciano Nobili, dopo essersi congedato dai 224 under 30 che per quattro giorni hanno seguito le lezioni tenute da esperti e amministratori locali.