(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “L’altro ieri c’erano i 10 punti tassativi. Ieri alle 14 il taglio dei parlamentari. Alle 21 Conte o morte (questione non posta alle 14). Così è molto complicato… Un confronto serio, ordinato e senza furbizie è l’unica via per dare un governo al Paese”. Lo scrive in un tweet il vicesegretario del Pd Andrea Orlando. “Io penso che la nostra sia una posizione seria – aggiunge – Verificare le condizioni e se non ci sono, voto. Molto laicamente”. Infine, a chi gli chiedeva se ci sia qualcosa di nauseante in un Conte bis, Orlando ha risposto: “Non c’è niente di nauseante. Ci sono cose percorribili e altre no. L’unica cosa che non si può fare è cambiare ogni 6 ore le carte in tavola”.