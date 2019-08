(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Un listone unico? È una ipotesi mai presa in considerazione. Per noi il voto anticipato è l’unica via percorribile ma Pd e Cinquestelle, da questa trattativa da ex nemici acerrimi, hanno già perso molta dignità politica”. È quanto affermato da Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia. “Lo spettacolo indecoroso a cui stiamo assistendo, con Pd e Cinquestelle che discutono di premier e ministri prima ancora di avere chiuso un accordo di programma – continua – è la rappresentazione in scala minore della litigiosa dialettica con cui il governo lega-5 stelle ha guidato il paese per 14 interminabili mesi. Una esperienza che si annunciava fallimentare sin dalla sua nascita e alla quale Forza Italia ha sempre fatto opposizione. L’unico collante sono evidentemente le poltrone”.