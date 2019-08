(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “Il 2026 sarà un anno speciale per lo sport italiano. Oltre alle Olimpiadi di Milano-Cortina, infatti, ospiterà i Giochi del Mediterraneo a Taranto. Si tratta di un nuovo e importante riconoscimento per il Paese e in particolare per il mondo sportivo che fa riferimento al Coni e che è apprezzato all’estero per le capacità mostrate nell’organizzare grandi eventi”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commenta l’assegnazione alla città pugliese della XX edizione della manifestazione, avvenuta oggi a Patrasso. “Lavorando insieme, facendo squadra – ha concluso Malagò -, abbiamo dimostrato ancora una volta di saperci giocare le nostre carte. Con soddisfazione e orgoglio posso affermare che l’Italia vivrà un 2026 da assoluta protagonista sul palcoscenico dello sport mondiale”.