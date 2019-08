(ANSA) – ROMA, 24 AGO – “In arrivo a Biarritz, in Francia, dove parteciperò al G7 con i principali leader mondiali. Sono fasi delicate per il presente e il futuro della nostra Nazione che, però, non possono farci distogliere lo sguardo dalle grandi sfide globali che inevitabilmente si riflettono anche sul nostro Paese”. Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al suo arrivo in Francia.