(ANSA) – ROMA, 24 AGO – All’Europeo femminile 2019 giornata di riposo per la nazionale italiana che tornerà in campo domani all’Atlas Arena di Lodz (Polonia) per affrontare l’Ucraina. Nella gara d’esordio le ragazze Davide Mazzanti non hanno avuto problemi a rifilare un secco 3-0 al Portogallo, ma diversa si preannuncia la sfida con l’Ucraina anche se reduce da un esordio negativo: sconfitta 3-0 contro il Belgio. Nella prima gara, il ct Mazzanti ha confermato la formazione che ha ottenuto la qualificazione olimpica, con la sola eccezione di Sorokaite in banda al posto di Bosetti. “Quella contro il Portogallo era una partita per rompere il ghiaccio – le parole della regista azzurra Ofelia Malinov -, prendere fiducia e ritrovare un po’ il ritmo gara. L’Ucraina è un’avversaria più insidiosa e non va sottovalutata, perché ci può mettere in difficoltà”.