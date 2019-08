(ANSA) – ROMA, 24 AGO – La prima buona notizia per il team Aprilia è arrivata al termine delle FP3, che hanno visto Aleix Espargaró conquistare l’accesso diretto alla seconda qualifica Q2. Il pilota catalano si è quindi dedicato nelle FP4 al lavoro in ottica gara, provando diverse opzioni di pneumatico e valutando il setup ideale. In qualifica Aleix ha chiuso in 1’59.620, tempo valido per il dodicesimo posto finale. Andrea Iannone ha sofferto nelle sessioni odierne di un fastidioso chattering (vibrazione di una o entrambe le ruote, ndr), che lo ha limitato nella ricerca della migliore prestazione. Il tempo di 2’00.240 gli vale la seconda casella della sesta fila. In previsione della gara, Andrea e il suo team analizzeranno le opzioni per attenuare il problema di vibrazioni e aumentare il feeling. “Mi sto divertendo a guidare la moto – assicura Espargarò – e questo è un aspetto positivo. Credo che il nuovo asfalto ci stia aiutando, non abbiamo problemi dovuti alle vibrazioni.