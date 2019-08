(ANSA) – MILANO, 24 AGO – Marito e moglie, anziani, sono stati aggrediti dal loro cane a Gerenzano, in provincia di Varese, mentre si trovavano nel giardino della loro villetta. Un cane di grossa taglia, un American staffordshire terrier, chiamato anche AmStaff, ha aggredito la padrona, di 73 anni, apparentemente senza motivo mordendola alla testa e al collo e causandole gravi ferite. Il marito, di 71 anni, è subito intervenuto per cercare di separare il cane dalla donna ed ha riportato lievi ferite a braccia e gambe. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa, sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Saronno e il 118 con l’eliambulanza, che ha trasportato la donna in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di Milano. Il marito è stato portato all’ospedale di Saronno. La coppia possiede anche un secondo cane di razza pitbull: entrambi sono stati portati dall’Ats di Busto Arsizio in una pensione per cani della zona. (ANSA).