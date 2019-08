(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Il Manchester United fa harakiri in casa contro il Crystal Palace nella partita più importante della 3/a giornata della Premier League, fra quelle disputate alle 16 (alle 18,30 è in programma il big-match fra Liverpool e Arsenal, entrambe a punteggio pieno). A Old Trafford i ‘Red Devils’ guidati da Ole Gunnar Solskjaer vanno sotto dopo 32′ contro i londinesi allenati da Roy Hodgson, in gol con Ayew. Nella ripresa, al 25′, ennesimo rigore sbagliato dal Manchester United, questa volta non con Pogba, ma con Rashford che, dopo avere spiazzato il portiere Guaita, ha quasi spezzato il palo alla sua destra. Nel finale, al 44′ st, arriva l’1-1 di James, realizzato con un bellissimo tiro a parabola; le sorprese, tuttavia, non erano finite e Pogba al 48′ perde palla, Van Aanholt va via e fulmina De Gea che non riesce a trattenere il pallone. Finisce 2-1 per il Crystal Palace. Altri risultati: Brighton-Southampton 0-2, Sheffield United-Leicester 1-2, Watford-West Ham United 1-3.