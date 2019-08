(ANSA) – TREVISO, 24 AGO – Ci sarà anche l’omaggio alle ‘case chiuse’ dell’Italia pre-legge Merlin nella Mostra degli antichi Mestieri che si terrà a Treviso nell’ultimo week end di agosto. Un programma che promette di far discutere quello della kermesse organizzata dall’associazione il Doge, che per ricordare i lavori della Treviso d’antan non mancherà di riproporre l’allegoria di un vecchio bordello in Piazza Pio X, zona che fino agli anni ’50 era conosciuta per le molte case d’appuntamento. Quindi si’ gli arrotini, gli impagliatori di sedie, i fabbri, ma anche le signorine che lavoravano nelle case di tolleranza, interpretate in forma di commedia dalle ballerine di una compagnia di burlesque. “Questa è la zona della città che nei secoli è andata popolandosi di bordelli e case chiuse – spiega il presidente dell’associazione Doge, Giorgio Bughetto – Secondo noi, in una sorta di ricostruzione storica della città del passato, non poteva mancare l’arte del casino. Così ci siamo attrezzati”.