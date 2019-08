(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Miguel Angel Lopez è la prima maglia rossa della 74/a Vuelta di Spagna di ciclismo. Il colombiano è stato il primo corridore dell’Astana a tagliare il traguardo nella cronosquadre di stasera, disputata da Salinas di Torrevieja a Torrevieja e vinta proprio dal team kazako. Lopez e compagni hanno ricoperto i 13,4 chilometri del percorso completamente pianeggiante in 14’51”, precedendo di soli 2″ la Deceuninck-Quick Step e di 5″ la Sunweb. Quarta la Education First a 7″ e quinta la Bora Hansgroha, in ritardo di 13″. CCC Team sesta a 15″, Movistar settima a 16″, Groupama-Fdj ottava a 16″, Mitchelton-Scott nona a 18″ e Lotto Soudal decima a 19″ hanno completato la top ten. Nella classifica generale Lopez precede nell’ordine Dario Cataldo, il danese Jakob Fuglsang, gli spagnoli Ion Izaguirre e Luis Leon Sanchez. Domani è in programma la prima tappa in linea della corsa spagnola, da Benidorm a Calpe, lunga 199,6 chilometri e su un percorso piuttosto ‘nervoso’, con alcuni saliscendi.