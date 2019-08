(ANSA) – VIAREGGIO (LUCCA), 24 AGO – Emanuele Trevi per la narrativa, Renato Minore per la poesia, Saverio Ricci per la saggistica, sono i tre vincitori del 90/o Premio letterario ‘Viareggio-Repaci’ proclamati stasera al Principino di Viareggio nella serata conclusiva della manifestazione. La giuria, presieduta da Simona Costa, ha deciso i vincitori fra le terzine finaliste. Emanuele Trevi è stato scelto per ‘Sogni e favole’ (ed. Ponte alle Grazie), Renato Minore per ‘O caro pensiero’ (ed. Aragno), Saverio Ricci con ‘Tommaso Campanella’ (ed. Salerno). Inoltre nella cerimonia, coordinata da Paolo di Paolo, Walter Veltroni ha illustrato i premi speciali andati a Riccardo Muti (premio Viareggio 90), Marco Bellocchio (premio internazionale Viareggio-Versilia), Sabino Cassese (premio del presidente della giuria), Gino Paoli (Città di Viareggio), Eugenio Scalfari (premio giornalistico). Giovanna Cristina Vivinetto ha vinto il premio ‘Viareggio Opera prima’. (ANSA).