(ANSA) – SEUL, 25 AGO – La Corea del Nord ha dichiarato oggi che il leader Kim Jong-un ha supervisionato ieri il fuoco di prova di un “mega lanciarazzi multiplo di recente sviluppo”, altra dimostrazione del suo arsenale in espansione apparentemente mirata ad aumentare la sua capacità di leva in vista di una possibile ripresa dei colloqui nucleari con gli Usa. L’agenzia di stampa centrale nordcoreana (Kcna) ha affermato che il test ha avuto successo, aggiungendo che Kim ha detto che il lanciarazzi è “davvero un’arma eccezionale”. Il leader nordcoreano – spiega la Kcna – ha sottolineato quindi la necessità di “continuare a intensificare lo sviluppo di armi coreane strategiche e tattiche per contrastare risolutamente le crescenti minacce militari e la pressione offensiva delle forze ostili”. Trump ha minimizzato l’accaduto, dicendo: “Kim è stato abbastanza diretto con me. Gli piace testare missili. Ma noi non abbiamo mai posto dei limiti ai missili a corto raggio. Vedremo cosa succederà”.