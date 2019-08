(ANSA) – PECHINO, 25 AGO – Con migliaia di attivisti presenti a dispetto della pioggia, la marcia da Kwai Fong a Tsuen Wan ha preso il via nel pomeriggio, nel 12/mo weekend consecutivo di proteste pro-democrazia che da due mesi e mezzo sono in corso a Hong Kong: ad aprire il corteo un grande striscione a ricordare che “le 5 richieste importanti sono indispensabili”. Il riferimento è all’elenco che il movimento ha inviato alla leadership dell’ex colonia senza aver ricevuto risposte. Sono il ritiro formale della contestata legge sulle estradizioni in Cina (malgrado la governatrice Carrie Lam l’abbia già definita “morta”), le dimissioni delle stessa Lam, il suffragio universale per votare il governatore e il parlamento locali, un’indagine indipendente sull’operato brutale della polizia e la cancellazione delle accuse a carico di quanti sono stati arrestati nelle proteste. Il via libera della polizia al corteo è maturato ieri all’ultimo momento, quando gli organizzatori hanno modificato il percorso della manifestazione.