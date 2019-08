(ANSA) – ROMA, 25 AGO – L’Italia esce sconfitta dalla Francia (80-82) nel penultimo test prima dell’esordio al Mondiale (31 agosto) ma dopo la buona prova offerta due giorni fa contro la Serbia, oggi gli azzurri hanno lottato ancora per 40 minuti contro una delle formazioni più forti ai nastri di partenza del Mondiale. Il ct Meo Sacchetti ha di che essere soddisfatto. “Anche stasera è andata un po’ meglio – ha detto – Ogni tanto perdiamo la fiducia e dobbiamo faticare per riconquistarla”. “Altra bella partita, combattuta fino alla fine e con parziali da una parte e dall’altra – ha commentato Danilo Gallinari – Non abbiamo sfruttato al meglio la nostra arma migliore che è il tiro da fuori ma nel complesso qualche passo avanti si è notato. Ora ci concentriamo sulla Nuova Zelanda”. L’Italia chiuderà il torneo AusTiger domani, 26 agosto, ad Anshan (pochi chilometri da Shenyang) contro la Nuova Zelanda. Palla a due alle 13.30 italiane.