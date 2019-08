(ANSA) – BRESCIA, 25 AGO – Cinque auto coinvolte, undici persone rimaste ferite in modo non grave, tra cui anche alcuni bambini. Questo è il bilancio di un incidente che si è verificato nella mattina del 25 agosto in autostrada A4 tra i caselli di Sirmione e Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, in direzione Milano. A causa del tamponamento a catena si sono verificati diversi chilometri di coda nel traffico già congestionato per la giornata di controesodo estivo.