(ANSA) – ROMA, 25 AGO – Il principino George, 6 anni, figlio maggiore del principe William e della duchessa di Cambridge Kate, tra i prossimi impegni oltre la scuola seguirà un corso di danza classica, appassionato com’è di balletto. La scelta è stata derisa durante il programma americano Good Morning America quando la conduttrice Lara Spencer ha raccontato di questa sua inclinazione ridendo in maniera scomposta, salvo poi scusarsi dopo che il video del programma con lei ilare era stato fortemente criticato sul web. Tra le reazioni anche quella di Roberto Bolle, che ha commentato la vicenda sul suo profilo Instagram: “Vorrei sapere se avete trovato questo video divertente o inappropriato – ha scritto nel post -. È già difficile per i ballerini proprio per le prese in giro…”.